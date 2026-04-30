Liveni suuraktsionärid märkisid sadade tuhandete eest aktsiaid

Kinnisvaraarendaja Liven alustas ametlikult aktsiate avalikku pakkumist, kuid investorite seas on tunda ettevaatlikkust. Turuosalised tunnistavad Liveni tugevat kuvandit ja head müügiedu, ent kinnisvaraturu tsüklilisuse, aktsia hinnastamise ja laienemisega kaasnevate riskide küsimused sunnivad paljusid enne märkimisnuppu vajutamist põhjalikumalt kaaluma.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.