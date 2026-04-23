Liven avaldas IPO hinna

Kinnisvararendaja Liven valmistub aktsiate esmapakkumiseks, mida konkurendid ja analüütikud peavad terve sektori proovikiviks ajal, mil uute korterite müük on pidurdunud ja ähvardab võimalik intressimäärade tõus.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.