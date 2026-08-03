Saunum suurendas tuntavalt käivet

Audiitorite nappus ja suur töökoormus on pannud mitu börsiettevõtet keerulisse olukorda: ühelt poolt nõuab reegel aruande esitamist õigeks tähtajaks, teisalt ei võimalda audiitorite ülekoormus aruannet õigel ajal börsile edastada.
Kolm nädalat tagasi, mil viimati oma jälgimisnimekirjale tähelepanelikult otsa vaatasin, paistis silma, et aastate jooksul üha pikemaks veninud nimekirjas käivad kaasas tegelikult mitmed nimed, kes oleks tulnud ammu maha kanda.
Minu jälgimisnimekirja viimase viie aasta saak on äärmusest äärmusesse. Kui üle kolmandiku ideedest on praeguseks sügaval miinuses, siis iga viies aktsia on oma hinna duubeldanud. On taas aeg nimekirjale otsa vaadata, et hinnata, milline vana idee vääriks täna uut võimalust.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.