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Saunum suurendas tuntavalt käivet

Börsiettevõte Saunum Group jõudis teises kvartalis 1,25 miljoni eurose konsolideeritud müügituluni, mis oli eelnenud kvartaliga märkimisväärne edasiminek.
2020. aasta lõpus Balti alternatiivturu First North nimekirjaga liitunud Saunum Group valmistab nii saunu, keriseid kui ka sauna juhtseadmeid.
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