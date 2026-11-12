Autoajakirjanik: bensiiniauto püsib konkurentsis kauem, kui me ehk ootaks
Eesti aasta auto finalistide seas on korraga kolm samas suurusklassis elektrilist linnamaasturit, mis näitab elektriautode kasvanud konkurentsivõimet ka kallimas segmendis, ütles žürii liige, autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?