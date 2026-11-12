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Autoajakirjanik: bensiiniauto püsib konkurentsis kauem, kui me ehk ootaks

Eesti aasta auto finalistide seas on korraga kolm samas suurusklassis elektrilist linnamaasturit, mis näitab elektriautode kasvanud konkurentsivõimet ka kallimas segmendis, ütles žürii liige, autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.
Eesti aasta auto konkursi finalistid.
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