Iga viies jälgimisnimekirja aktsia oleks mu portfellis duubeldunud

Minu jälgimisnimekirja viimase viie aasta saak on äärmusest äärmusesse. Kui üle kolmandiku ideedest on praeguseks sügaval miinuses, siis iga viies aktsia on oma hinna duubeldanud. On taas aeg nimekirjale otsa vaadata, et hinnata, milline vana idee vääriks täna uut võimalust.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millised on olnud kõige edukamad aktsiad minu jälgimisnimekirjas viie aasta jooksul;

kuidas on Micron ja Palantir leidnud tee minu investeerimisportfelli;