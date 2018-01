Eduminut: Vjatšeslav Leedo

Eduminut on momentvõte eduka inimese mõttemaailmast. Sel korral annab lihtsatele küsimustele ausaid vastuseid ettevõtja ja kunagine praamikuningas Vjatšeslav Leedo.

Kõige laiemalt on Leedo tuntud selle poolest, et korraldas laevaliiklust mandri ja saarte vahel. Kui riik Leedo sellest ülesandest ilma jättis, on ilmunud teistsuguseid äriuudiseid, näiteks et Leedo plaanib hakata kanu kasvatama või tahab avada Tallinnas Saaremaa toidukoha.

Tegelikult on Leedo ärihaare kogu aeg lai olnud. „Ma pole kibestunud ja nutma ei hakka – mul on piisavalt ärisid, millega aega sisustada,” ütles ta. Leedo sõnul läheb kõige paremini tema põllumajandusega seotud ettevõtmistel ja teine tõusev trend on ehitus ning puit- ja elementmajade tootmine. “Puitmaju läheb Rootsi, Norra ja tasapisi koputame ka Hiina turu uksele,“ rääkis ta.