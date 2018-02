Ühine eesmärk teeb Eesti tugevaks

Eesti oma suka- ja sokivabrikul Suva täitub järgmisel aastal 100 aastat sünnist. Firma on näinud mitut riigikorda, sõda, koondumist, erastamist, laienemist, kolimist ja uut ärkamist.

Vaadates tagasi 25 viimasele aastale Suva arendamisel ning sellele eelnevale ajale, mil ettevõte töötas teiste nimede ja omanike all, leiab Suva juhtkond, et Eesti ettevõtted peaksid tegema rohkem koostööd nii siin- kui ka sealpool piiri – sest just sünergia, koostöö ja oma turu kaitsmine on see, mis pisikesest riigist pärit ettevõtlusele edu ning tuntust toob.

Pidev arendustöö on toonud ettevõttele kuulsust ka väljaspool Eestit ning täna ekspordib AS Suva poole oma toodangust, kuhu kuuluvad näiteks populaarne rahvusmustriga sari, üle maailma hinnatud antibakteriaalsed ja allergiavabad hõbesokid, ärimeestele mõeldud naturaalsest siidist sokid ja pikendatud sääreosaga sokid ja põlvikud, spetsiaalselt diabeetikutele loodud hõbelõngaga sokid ning jala veenide ja lümfisoonte haiguste raviks meditsiinilised kompressioonpõlvikud. Unustatud ei ole ka reisiselle, kelle jaoks toodetakse spetsiaalseid reisipõlvikuid, ning samuti on Suval eraldi sari väljatöötatud nii profi- kui ka harrastussportlastele.

X-Static hõbeniit on tunnistatud mitmete testide tulemusena parimaks lahenduseks mikroobide hävitamiseks ja nende tekke vältimiseks. Piisava hõbedasisaldusega lõng on allergiavaba ning maailmas pole olemas jalasõbralikumat toodet. Kuigi enamasti arvatakse, et hõbe hoiab jalga higistamast, on tegelikkuses vastupidi: mida rohkem jalg higistab, seda parem on, sest siis valguvad hõbeioonid mööda jalast väljunud vedelikku laiali ning hävitavad baktereid.

Suund tervisetoodetele avas ukse maailmatasemel tootearendusele

Täna on Suva oma töös pühendunud tervislikele toodetele, võisteldes müüdava odava ja sageli tundmatu päritolu ja koostise importkaubaga. “Eesti ettevõtted peaksid rohkem koostööd tegema, sest üheskoos oleme tugevamad. Eelistades kodumaist toodangut toetame kohalikke ettevõtjaid ning eelistades tervislikke tooteid, parandame meie kõigi tervist!”

Inimesed võiksid rohkem hoolida oma tervisest, kasutades looduslikku nn organilist puuvilla ja antibakteriaalset allergiavaba hõbeniiti sisaldavaid tooteid ning vältides sünteetilisi ebasõbralikke materjale nagu polüester, mille sisaldus ei tohtinud juba nõukogude ajal ületada kangas 30%.

Tootearendus on ettevõtte jaoks väga oluline ning nii sai näiteks koostöös Eesti Diabeediliiduga välja töötatud spetsiaalsed, soonikkummita sokid ja põlvikud suhkruhaigetele. Uuemate toodetena võib esile tuua reisivatele inimestele loodud kompressioonpõlvikud, mis aitavad jalgadel vastu pidada pikkadel matkadel ning hoida lennukisõitudel paiste minemast. Eriti sobivad nad sundasendis töötavatele inimestele: õpetaja, juuksur, müüja jt.

Ka väljaspool koduturgu hinnatakse Suva tooteid kõrgelt. Täna teeb vabrik suuremad müügid Soome, Rootsi, Inglismaale, Saksamaale, Jaapanisse ja Ameerikasse ning osaletakse rahvusvahelistel armee, politsei- ja päästeameti hangetel. Lisaks valmistatakse eritellimusi oma disaini järgi kasvõi alates ühest sokipaarist. Seda võimalust sageli kasutavad ettevõtted ja eraisikud reklaamsokkide ning muude kingituste kudumiseks, sest tegemist on praktilise ja meeldejääva mälestusega koostööpartneritele, töökaaslasetele, sõpradele ja sugulastele.

Vabrikus on igapäevaselt töös üle 200 seadme: sukaautomaadid, õmblusmasinad ja viimistlusseadmed, kuid suur osa tööst tehakse ka käsitööna, kuna masinad ei oska veel kõike teha. Kogu toodang läbib 100% kvaliteedikontrolli. Vabrikus on lõnga- ja tootekvaliteedi kontrollimiseks kaasaegne labor. Suva tugevused on kvaliteet, lai tootevalik ning kiire tarneaeg – just nagu 100 aastat tagasi, kuid tänapäevaste seadmete ning suuremate võimalustega! Kõike seda on saavutatud tubli ja professionaalse meeskonna ennastsalgava tööga. Paljud töötavad vabrikus juba aastakümneid ja on oma ala tõelised spetsialistid, kellega on võimalik lahendada kõik tänapäeva ning tuleviku väljakutsed. Suva juhtkonnal ei jagu oma meeskonna kiitmiseks sõnu: tegemist on pühendunud inimestega, kes panustavad rohkem, kui neilt oodatakse. Iga pisemgi võit on olnud võimalik ainult tänu Suva töötajatele, kes on oma töökoha patrioodid ning armastavad oma tööd ning kelle jaoks on oluline pidev areng ja kvaliteet.

Kuigi Suva tegevuseks peale kvaliteetse suka-sokitootmise on ka nende müük, oleks tõenäoliselt perspektiivi mõttes õige tulevikus pühenduda oma põhitegevusele ehk kõrgetehnoloogilisele tootmisele ja tootearendusele, et olla omal alal maailma tipptegija. Hetkel on juhtkonnas kõne all idee loovutada müügistruktuur äri väga olulise osana usaldusväärsele äripartnerile, kes tegeleks Suva toodete turustamise ja müügiga.

Gerli Ramler

Kaasautor