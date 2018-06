6 põhjust, miks sa ei suuda kaalu langetada

Kaalulangetuse puhul ei peaks keskenduma ainult dieedile ja treeningule. Selleks, et edukas olla, peaksid oma maailmapilti laiendama. Tee oma mõtlemine ja keskkond korda, muuda oma elustiili. Lõppude lõpuks on kõik omavahel seotud.

Dietoloog, retseptide arendaja ja tuntud dieediraamatute kriitik Maureen Callahan kirjutab, et kaalutõusu põhjustavaid faktoreid on palju rohkem, kui me arvata oskame.

2016. aastal analüüsiti 11 erinevat uurimust ning leiti, kui palju keskmiselt inimesed pärast vähest und tarbitud kalorite hulka suurendavad. Keskmiselt sõid inimesed järgneval päeval lausa 384 kalorit rohkem – see on kindel viis, kuidas oma kaalu suurendama hakata.

Hormoonid on aga ainult üks faktor, lisas ta. Näiteks võib tuua käitumuslikud probleemid. Kui und on vähe, siis võib see sinu kontrollivõimet vähendada ning lõppeda öise ebatervisliku näksimisega, järgneval päeval kiputakse aga üle sööma.

“Tähtis on märkida, et vähene uni võib kaalu suurendama hakata,” ütles Mayo Clinic Healthy Living Programi meditsiinidirektor Donald Hensrud. “Üks seletus võib see, et uneaja pikkus mõjutab hormoone, mis reguleerivad isu – greliini ja leptiini. Need panevad inimese sööma.”

2. Sinu magamistoas on liiga palju valgust.

On hästi teada, et loomade puhul tekitab valguse suurendamine (une ajal) kaalukasvu, isegi juhul kui söömine ja aktiivsus on kontrolli all. 2015. aastal teatas National Academy of Sciences, et rottide magamiskeskkonna valgustamine vähendab pruuni rasvkoe hulka. Just pruun rasvkude mängib suurt rolli kalorite põletamisel. Kas see võib ka inimeste puhul kehtida?

Teadlased alles uurivad, kuidas hilisõhtune valgusreostus – elektroonikaseadmed, öine töötamine või isegi öölambid – võivad inimeste kaalu tõsta.

2015. aastal korraldasid Briti teadlased uuringu, milles osales 100 000 naist. Nad leidsid, et öiste tulede ja ülekaalulisuse vahel on tugev seos. Hiljutises Harvardi ülikooli uuringus leiti, et 4tunnine e-lugeri kasutamine enne magamaminekut vähendas melatoniini taset – see on hormoon, mis soodustab und.

Tõsi, Harvardi uuringus ei pööratud tähelepanu inimeste kaalule. Samas on juba teada, et unepuudus võib hormoone ja kaalu mõjutada. Seega on loogiline, et kõik, mis mõjutab une kvaliteeti, mõjutab kaudselt ka kaalu. Kuidas aga öiseid tulesid sättida?

Harvard Health Letteris kirjutatakse, et valguse mõju vähendamiseks tasub ette võtta kolm sammu. Esiteks peaks elektroonika (telefonid ja arvutid) sulgema vähemalt 2–3 tundi enne magamaminekut. Teiseks peaks muretsema omale öölambid, mis on tuhmi punase valgusega, sest punane spekter ei riku und.