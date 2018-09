Restoranitest: liha, tsiklid ja hea õlu

Kalamaja uue restorani One Sixty kontseptsioon on eriline – ühe katuse all saavad kokku liha, tsiklid ja hea õlu.

Motopood annab One Sixtyle stiili, sisuks on aga liha, millel on selles söögikohas pearoll. Õieti liha ümber kõik keerlebki. Isegi nimi One Sixty tuleb lihaküpsetamisest ehk -suitsutamisest: just 160 kraadi Fahrenheiti skaalal peetakse liha suitsutamise-küpsetamise parimaks temperatuuriks. Meile arusaadavale Celsiuse skaalale ümberpandult on see 71,1 kraadi.

Ruume jagatakse Renardi motopoega ja üks söögikoha mootoritest on Londoni-kuulsusega tippkokk Andrei Lesment, kes on lühikese ajaga oma Kaja Pizzaga leidnud tee Tallinna gurmaanide südametesse ja kõhtudesse.

One Sixty Söök-jook: 8 Teenindus: 10 Interjöör: 9 Kokku: 27/30 Peakokk: Andrei Lesment Aadress: Telliskivi 62, Tallinn Telefon: 60 19 007 Avatud: 12–21 Põhiroogade hinnavahemik: 6–16 eurot Omanik: Sadakuuskümmend OÜ www.onesixty.ee

Menüü on napp, pearoogadeks klassifitseeruvad vaid searibid, pulled pork ehk ülipehmeks küpsetatud sealiha ja steik. Lisaks veel burger ja mõned kõrvalroad, millest meie proovisime grillitud maisi. Magustoiduks jäätis. Kui menüü on napp ja kontseptsioon lihtne ning selge, pole ime, et pakutakse parimat: nii Austraalia lihaveise antrekoot kui ka (USAst imporditud) suitsutatud searibid koos lisanditega olid täiuslikud kuni viimse detailini. Nautisin nii liha kui ka salateid, mis lisandina pakuti, samuti kastet. Aga ka emaileeritud siniseservalisi nõusid, millel toit serveeriti.

Veisesteigi juurde oleksin soovinud punast veini. Menüü pakub neid välja päris mitu, kõik Ameerikast, aga kogu punase veini varu oli ära joodud, pakkuda oli ­ainult valget. Õllede valik oli seevastu suur, kirju ja ilmselgelt asjatundlik. Näiteks pakuti searibide kõrvale jooki, mis oma valmistusviisilt on õlle ja veini vahepealne – eraldi maitstult veider, aga koos suitsuse ribiga täitsa joodav.

Motomeeste karm hoiak lihale ei laiene, see on pehme ja õrn, küll aga veinile. Kui olin punase asemel leppinud valgega, pidin oma ehmatuseks nägema, kuidas see valati kõige tavalisemasse lihtsasse joogiklaasi – triiki täis. One Sixtys veiniklaasidesse ei usuta, teatas mees leti taga, kõik veinid ja ka vahuveinid lähevad ühte klaasi. Maja stiiliga see sobib, minu omaga aga mitte, kuid mässumeelsus ja vastuhakk (sedapuhku snoobliku veinimaailma reeglitele) on mulle alati meeldinud. Respekteerin maja valikut ja võtan järgmisel korral oma klaasi kaasa.

Nii maitsev, et tervishoid ununeb

Ajal, mil taimetoitlus tõstab hoogsalt tuure, avatakse Tallinnas üksteise järel uusi liharestorane. Vaevalt sai Pull Rotermanni kvartalis koduneda, kui Maakri tänaval seadis end sisse Härg. Uuematest lihakesksetest kohtadest tulevad meelde veel Meat Tiskres, Meat & Wine vanalinnas, The ­Able Butcher hotellis Hilton. Ametliku statistika järgi sööb keskmine eestlane märksa rohkem liha, kui tervisele kasulik: soovitatav on mitte üle 700 grammi punast liha nädalas, meil aga kulub seda keskmiselt kilo. One Sixty hõrku ja mahlakat, Austraaliast kohale lennutatud veisesteiki süües ununesid aga nii tervishoid, soovitused eelistada kodumaist toitu kui ka veisekasvatustööstuse süüks pandavad kasvuhoonegaasid, kõik oli nii maitsev.