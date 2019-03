Restoranitest: üks restoran, kaks asukohta

Rataskaevu 16 restoranil on läinud väga hästi. Nii hästi, et kõrvaltänavale tehti teine samasugune, nimeks Väike Rataskaevu 16. Väike Rataskaevu 16 ei asu ei Rataskaevu tänaval ega kanna ka numbrit 16, vaid selle leiab hoopiski Niguliste tänavalt majast number 6.

Väike Rataskaevu 16 on pisike restoran ja tavaliselt valitseb seal mõnus perekondlik meeleolu.

Lisaks omapärasele nimepoliitikale teeb mõlemad Rataskaevud eriliseks asjaolu, et maailma suurima veebiarvustuste internetilehekülje Tripadvisori arvates on tegemist Tallinna parimate restoranidega. Rataskaevu 16 on aastaid püsinud esimesel kohal, kohe tema järel tuleb Väike.