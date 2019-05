Vastutustundliku ettevõtte märgise sai 78 firmat

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronks-, hõbe- või kuldtase on 11 aasta jooksul kokku antud mitmesajale erinevale Eestis tegutsevale ettevõttele. 2018. aasta vastutustundliku ettevõtluse märgised anti üle 2019. aasta 22. mail õhtul pidulikul galal, teatas korraldaja.

Hetk vastutustundliku ettevõtluse galalt Foto: Kalev Lilleorg

"Hindame kõiki Vestmani tegemisi läbi jätkusuutlikkuse vaatenurga,“ sõnas AS Vestman Energia juhataja Aivar Berzin kuldmärgise vastuvõtmisel. "Enne, kui mõelda, kuidas midagi teha, on vaja enese jaoks paika panna, mida me teeme ja miks. Soovime ju süüa puhast toitu, tunda rõõmu ilusatest metsadest, puhtast õhust ning omada teadmist, et me muudame selle maailma sellevõrra, mis meie võimuses on, paremaks".

“2019. aastal vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega hinnatud Eesti Raudtee on ettevõtte siseauditi osakonna juhi Taavi Saati sõnul läbinud pika tee, et muuta organisatsiooni kultuur väärtuspõhiseks: "Rakendame korruptsiooniennetusel kõiki vajalikke meetmeid, et vähendada võimalikke pettuse- ja korruptsioonijuhtumeid".

„Vastutustundlik ettevõtlus on maailmas järjest kasvav: üha enam ettevõtjaid ja ettevõtteid on teadvustanud, et nende mõju on suurem kui vaid oma tegevusvaldkond. Ettevõtte eesmärke sõnastatake mitte ainult läbi kasumiteenimise, vaid ka kui tervet elukeskkonda mõjutavaid,“ ütles Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop.

"Ka Eestis osaleb igal aastal üha enam ettevõtteid ja organisatsioone vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamisel. Iga aastaga paraneb osalejate n-ö tase ehk indeksit täitma tulevad organisatsioonid, kes mõistavad ja mõtestavad oma tegevust laiemalt ning tundlikumalt,“ lisas Esop.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. Foorumi roll on edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka sotsiaalselt vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus. Alates 2007. aastast korraldab VEF vastutustundlikkuse alast hindamist: vastutustundliku ettevõtluse indeksit.

Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ning teevad järjekindlalt mitmekülgseid pingutusi positiivse mõju suurendamiseks ümbritsevale elukeskkonnale.

Värsked vastutustundliku ettevõtluse märgise saajad:

Mikro- ja väikeettevõtted

Pronks

* AS Estko (puhastusainete tootmine)

* Arro Keraamika (Lind Keraamika OÜ)(keraamika tootmine)

* Elmo Rent OÜ (elektriautode rent)

* Iglu OÜ (IT-teenused)

* NJORD Advokaadibüroo OÜ (juriidiline nõustamine)

* OÜ Mamo Food (toiduainetööstus)

* OSHINO Electronics Estonia OÜ (töötlev tööstus)

* Prime Line OÜ (kasvumaja, hulgi- ja jaekaubandus)

Keskmised ja suured ettevõtted

Pronks

* AS Estanc (protsessiseadmete tootmine)

* AS R-Kiosk Estonia (hulgi- ja jaekaubandus)

* Bonava Eesti OÜ (kinnisvara)

* DHL Express Estonia AS (transport)

* Eastman Specialties OÜ (keemiatööstus)

* Incap Electronics Estonia OÜ (töötlev tööstus)

* Keskkonnaamet (avalik haldus)

* Lindström OÜ (töötlev tööstus)

* Neste Eesti AS (vedelkütuste jae- ja hulgimüük)

* Orkla Eesti AS (töötlev tööstus)

* OÜ T-Tammer (töötlev tööstus)

* Scania Eesti AS (hulgi- ja jaekaubandus)

* TS Laevad OÜ (veetransport)

Mikro- ja väikeettevõtted

Hõbe

* Advokaadibüroo Alterna OÜ (juriidiline nõustamine)

* Advokaadibüroo Sorainen AS (juriidiline nõustamine)

* AS Dimedium (veterinaartoodete müük)

* Karsgemi OÜ (finantsnõustamine)

* K1R OÜ (toitlustus)

* Microsoft Estonia OÜ (infotehnoloogia)

* MTÜ Lahemaa ökoturism (turism)

* My City Hotel OÜ (majutus ja toitlustus)

* Norwegian - Estonian Chamber of Commerce MTÜ (muud teenindavad tegevused)

* OÜ Artisana (töötlev tööstus)

* Varajase Kaasamise Keskus OÜ (sotsiaalhoolekanne)

Keskmised ja suured ettevõtted

Hõbe

* AS Ida-Tallinna Keskhaigla (tervishoid)

* AS Tallink Grupp (teenindus, laevandus)

* AS Tallinna Sadam (logistika ja transport)

* AS Tallinna Vesi (kommunaalmajandus)

* AS TREV-2 Grupp (taristuehitus- ja hoole)

* Enics Eesti AS (tööstuselektroonika tootmisteenused)

* Keskkonnaagentuur (avalik haldus)

* OÜ Humana Sorteerimiskeskus (jaekaubandus)

* Ragn-Sells AS (jäätmekäitlus)

* Saku Õlletehase AS (toiduainetööstus)

* Saint-Gobain Glass Estonia SE (tootmine)

* Tele2 Eesti AS (telekommunikatsioon)

* Toyota Baltic AS (hulgikaubandus)

* Viru Keemia Grupp AS (keemiatööstus)

Mikro- ja väikeettevõtted

Kuld

* Advokaadibüroo LMP (juriidiline nõustamine)

* Advanced Sports Installations Europe AS (kunstmuru paigaldamine, taaskasutus)

* Advokaadibüroo Lindeberg OÜ (juriidiline nõustamine)

* AS Vestman Energia (maa haldamine ja energiainvesteeringud)

* AS Avaron Asset Management (finantsvarade juhtimine)

* AS BaltCap (valdusfirmade tegevus)

* Fontes PMP Osaühing (organisatsioonide arendamine)

* Leib Restoran OÜ (toitlustus)

* MTÜ Uuskasutus (kasutatud kaupade ringlusesse saatmine, jaekaubandus)

* Nordic Houses KT OÜ (tootmine, projekteerimine)

* OÜ Manpower (personaliteenused)

* OÜ Loodusvägi (toiduainetööstus)

* OÜ Villapai (tootmine, jae- ja hulgikaubandus)

Keskmised ja suured ettevõtted

Kuld

* ABB AS (tootmine)

* Adven Eesti AS (tootmine, energeetika)

* AS Coca-Cola HBC Eesti (hulgi- ja jaekaubandus)

* AS Eesti Post (infologistika)

* AS Eesti Raudtee (teenindus, raudteetaristu arendamine)

* AS Estonian Cell (tootmine)

* AS Tallinna Lennujaam (lennundus)

* AS ISS Eesti (kinnisvara korrashoid)

* AS SEB Pank (finantsvahendus)

* DPD Eesti AS (transport)

* Eesti Energia AS (energeetika)

* Elering AS (energeetika)

* Ensto Ensek AS (tootmine, elektrilahendused)

* Ericsson Eesti AS (tootmine)

* Fortum Eesti AS (energiatootmine ja -lahendused)

* Konekesko Eesti AS (masinate ja seadmete müük ning hooldus)

* Paulig Coffee Estonia AS (hulgi- ja jaekaubandus)

* Rimi Eesti Food AS (hulgi- ja jaekaubandus)

* Telia Eesti AS (telekommunikatsioon)