Teadlik enesejuhtimine muudab eesmärkide saavutamise lihtsaks

Äripäeva bürootöö tooteportfelli juht Birgit Aljaste.

Öeldakse, et kui võtad, siis pead ka andma ning kui annad, siis saad vastu võtta – nii püsib elu tasakaalus. Kuidas seda täiuslikku kooskõla iseendaga (mõnikord oma kõige halvema vaenlasega) küll saavutada?

Kui võtad tarvitusele enesejuhtimisoskuse abinõud, siis on sellest sulle palju kasu. Ennekõike pakub see lõputult võimalusi. Kui sul on enda üle võim ja sa oskad end juhtida, siis on uute oskuste või eesmärkide saavutamine lihtne. Seevastu ilma hea enesejuhtimise oskuseta ei pruugi hommikul voodistki püsti saada.

Enesejuhtimine õpetab olema tulemuslik sõltumata ümbritsevatest asjaoludest. Seda muidugi ideaaljuhul. Reaalsus on see, et aeg-ajalt ilmnevate tagasilöökide eest ei ole meist keegi kaitstud. Hea enesejuhtimise oskus tagab siiski selle, et hoolimata takistustest ollakse järjepidevalt orienteeritud arengule ja edule.

Annab eelise ka tööturul

Enda juhtimine on loomulikult kasulik meile endile, kuid kahtlemata annab see lisaväärtuse ka ümbritsevate inimeste ja tööandjate silmis. Töövestlustel pööratakse aina vähem tähelepanu tehnilistele oskustele, sest need on olenevalt valdkonnast üldiselt võrdlemisi lihtsasti omandatavad koolituse või väljaõppe kaudu. Valikuid tehakse pigem teistel alustel.

Juhid ütlevad tihti, et valivad endale töötajaid just enesejuhtimise võime põhjal. Sellele on lihtne selgitus – kui inimene oskab end ise vajalikul määral juhtida ja reguleerida, on juhil võimalik töötaja pideva suunamise ja juhendamise asemel suhtuda temasse kui partnerisse. Seeläbi ei pea juht töötajat piltlikult öeldes järel lohistama, vaid saab teda võrdväärselt kaasata ning pöörata suuremat rõhku ettevõtet arendavatesse sisulistesse tegevustesse.

Igas ettevõttes on olenevalt hierarhiast madalamaid ja kõrgemaid ametipositsioone ning tihti valitakse uusi töötajaid konkursside või ametikõrgenduste kaudu. Tundub loomulik, et selliseid otsuseid langetatakse varasema pikaajalise valdkondliku kogemuse, erialase hariduse ja muu sarnase põhjal. Need näitajad mängivad kindlasti olulist rolli, kuid taas ei saa mööda vaadata pehmetest väärtustest, mida tööandjad aina rohkem hindavad inimeste valikul kõrgemale positsioonile.

Enese arendamist on lihtne ignoreerida ja tagaplaanile lükata, kui kuklas tiksuvad tähtajad ning ülesannete kuhi pidevalt kasvab. Samas kaitsevad just enesejuhtimisega seotud oskused sind läbipõlemise eest, loovad ellu rohkem võimalusi ja tagavad sulle edu nii töös kui ka eraelus. Tänapäeva kiires elutempos on enesejuhtimine emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks hädavajalik oskus ja vajab nagu iga teinegi oskus õppimist ja harjutamist. Seda tasub järgmisi otsuseid langetades silmas pidada ja teha just selliseid valikuid, mis elu avaramaks muudavad.