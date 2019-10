Restoranitest: pitsa ja pasta Ülemiste Citys

Itaaliat armastatakse. Asugu ta kas või Ülemiste Citys, ikka leitakse üles. Pitsa-pastakoht Pomo on lõuna ajal rahvast tungil täis. Õhtusöögiks aga ei tasu sinna minna või kui, siis ainult varajasele – kell seitse, kui Ülemiste Citys elu välja sureb, pannakse see kinni.

Lihtne Itaalia toit on Pomos saanud igas mõttes üle võlli dekoratsioonid. Foto: Raul Mee

Kui just ise Ülemiste Citys ei tööta, on sealse restoranieluga raske kursis olla. Ometi on City kodulehelt leitud info muljet avaldav: kümme toidukohta, sealhulgas seitse rahvuskööki, kelle toita on iga tööpäev 10 448 näljast kõhtu. Gurmaanid teavad kindlasti restorani Juur, aga käiakse seal harva. Juure naabrusest leiabki suhteliselt noore pitsa-pastakoha nimega Pomo, kus rahvast oluliselt rohkem kui gurmeerestoranist naabril.