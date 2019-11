Restoranitest: täistabamus Noblessneris

Noblessneri sadama piirkond, äsjane kõle vareme­linnak on kui tuhast tõusnud fööniks, täis trendikaid söögi-joogi- ja meelelahutus­kohti. Lore, Leiva ja Umamiga kuulsust võitnud tegijate uus bistroo on nende hulgas üks nooremaid.

Interjöör meenutab natuke Prantsuse klassikalist bistrood, natuke klaasitöökoda, natuke ballisaali ja natuke salongi. Foto: Raul Mee

Kottpime. Tänavavalgustusest võib vaid unistada. Majal pole numbrit. Vaid paari sentimeetri suurune nimesilt on kujundatud nii kunstiliselt, et jääb enam-vähem loetamatuks. Teen ukse lahti – ja värskelt avatud bistroo Lore kaks suurt saali on rahvast pilgeni täis. Taas on Janno Lepik ja Kristjan Peäske, kokk ja sommeljee, teinud seda, mis juba mitu korda varemgi – ükskõik, kuhu oma uue koha rajavad, leiab rahvas selle üles. Tegid Mustamäele bussipargi kõrvale Umami, polnud probleemiks asukoht äärelinnas. Tõstsid selle suveks Kalaranda – rahvas tuli järele. Nüüd on nad poetanud bistroo Lore Noblessneri kvartali kõige kaugemasse ja pimedamasse nurka ning juhtunud on see, mis juhtus varemgi.