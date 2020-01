Restoranitest: argentiinlaste lõõmav kolle Kalamajas

Siga la Vaca suurim vaatamisväärsus on lõõmav kolle ehk avatud grill parilla, mille kohal kogukas kokk liha ja köögivilja küpsetab.

Lõuna­ameerikalikult mänguline ja värviküllane sisekujundus ei pruugi igaühele meelepärane olla. Foto: Raul Mee

Vabriku tänava söögikoht on üle elanud mitu metamorfoosi. Kõige enam on see meelde jäänud kohana, kus kunagine Fabriku-nimeline restoran jõudis tollal veel noore ja tundmatu peakoka Silver Saa käe all poole aastaga Eesti tippude hulka­. Nüüd asub samades ruumides Siga la Vaca, Argentina liharestoran.