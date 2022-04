Ekspert: Ukraina ettevõtete suurim mure on naised, sest neil on ainult halvad valikud

Ukraina strateegiliste muutuste ekspert, endise Ukraina majandusarengu ja kaubanduse ministri asetäitja ning inforinde vabatahtliku algatusrühma kaasasutajana töötanud Natalja Mõkolska tõdes, et täna mõtleb Ukraina äri oleviku peale ja tulevikuplaane väga ei tehta. Ettevõtluses on kõige suurem mure naised ettevõtluses, kellel on ainult halvad valikud.

