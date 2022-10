Aasta töösturi nominent Ülo Kivine: hindade tipp on käes

Nordic Milki juhatuse esimees Ülo Kivine on üks kolmest aasta töösturi nominendist. Foto: Sven Arbet, Ekspress Meedia/Scanpix

Kui me räägime, et me oleme kõigi hindadega selle jäämäe ülemises osas, siis on selge, et sealt kõrgemale minna ei saa. Mingi langus tuleb, prognoosib tiitli aasta tööstur 2022 nominent Ülo Kivine, vahendab Tööstusuudised.ee.

"Ma usun, et energia stabiliseerub järgmise aasta kevadsuveks, sellest lähtuvalt stabiliseeruvad ka muud hinnad," ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtte Nordic Milk juhatuse esimees Ülo Kivine. Nordic Milki tuntakse paremini kaubamärkide Tere ja Farmi järgi.

