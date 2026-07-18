Kogenud investorid liiguvad Tallinnast edasi. “Teeks ühe maja”

Tallinna korterite 4–5% tootlus ei rahulda enam paljusid kinnisvarainvestoreid. Seetõttu liigub investeerimisraha järjest enam väiksematesse keskustesse, kus nähakse võimalust teenida kahekohalist tootlust.

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