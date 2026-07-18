Kogenud investorid liiguvad Tallinnast edasi. “Teeks ühe maja”

Tallinna korterite 4–5% tootlus ei rahulda enam paljusid kinnisvarainvestoreid. Seetõttu liigub investeerimisraha järjest enam väiksematesse keskustesse, kus nähakse võimalust teenida kahekohalist tootlust.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- millistes Eesti väikelinnades ja keskustes näevad kogenud investorid Tallinna asemel kõige paremat tootlusvõimalust;
- kuidas Peeter Pärtel kirjeldab niinimetatud kinnisvaramaasikate leidmist ja miks neid ei pruugi portaalist esmapilgul märgata;