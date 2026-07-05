Ämbrid, rehad ja karvamütsid: neli investorit ladusid oma vead letti

Investeerimisfestivalil jagasid investorid Jake Farra, Liisi Kirch, Taavi Ilves ja Marko Oolo laval oma valusamaid investeerimisvigu. Juttu tuli kinnisvarast, IPO-hullusest, krüptost, võlakirjadest ja olukordadest, kus investor arvas, et on teinud kõik õigesti, kuid sai lõpuks ikkagi vastu näppe.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millise kinnisvaravea tõttu venis Liisi Kirchi tehing aastaid ja hind kukkus järsult;

kuidas Taavi Ilves IPO-hulluses FOMO lõksu langes ja miks kahjum aina kasvas;