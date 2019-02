Kuidas ma hindan ettevõtte väärtust

Just selle küsimuse juurde jõuab varem või hiljem iga ettevõtte juht, omanik ja potentsiaalne investor. Minagi maadlen selle küsimusega päevast päeva.

Investor Toomas andis koostöös Äripäeva raamatukirjastuse ja LHVga välja Aswath Damodarani raamatu "Narratiiv ja numbrid", mis õpetab hindama ettevõtte väärtust. Foto: Liis Treimann

Ettevõtte väärtuse hindamiseks on mõistagi terve hulk viise. Neist kõige populaarsem, eriti just börsiväliste ettevõtete puhul, on diskonteeritud rahavoo (DCF) meetod, millele järgneb võrdlusmeetod teiste sarnaste ettevõtetega. Muidugi võib avalikult kaubeldavate ettevõtete puhul alati heita ka pilgu pelgalt aktsia hinnale börsil ning nõnda hetkega ettevõtte turuväärtuse kätte saada.