Lugu on sama tähtis kui arvud

Ettevõtte väärtuse hindamine on investeerimisotsuse alustala, sest just selle käigus peaks selguma, kas turg on ettevõtet üle- või alahinnanud, kirjutab LHV vanemmaakler Nelli Janson, analüüsides värskelt eesti keeles ilmunud Aswath Damodarani raamatut „Narratiiv ja numbrid“.

LHV vanemmaakler Nelli Janson. Foto: LHV

Kuigi analüüsimise tarbeks on loodud mitu valemit ja mudelit, siis tegelikkuses võib ettevõtte väärtuse hindamine olla loomingulisem tegevus, kui pealtnäha tundub, sest isegi must valgel olevate arvude tegelik sisu võib taanduda tõlgendamisele. Veelgi harvemini mainitakse aga ettevõtte loo olulisust, sest eeldatakse, et palja jutu peale ei hakka ju keegi oma raha kuhugi investeerima. Või siiski?

Raamatus „Narratiiv ja numbrid“ (Äripäeva kirjastus, 2019) läheneb autor – Aswath Damodaran, kes on New Yorgi ülikooli majandusprofessor ja finantssektoris väga tuntud nii oma ettevõtte väärtuse hindamise ja aktsiaanalüüsi õpikute kui ka artiklite poolest – investeerimisele hoopis teise nurga alt. On ütlematagi selge, et Damodaran tunneb end arvude maailmas nagu kala vees, kuid oma raamatus viskab ta kõigile endasugustele numbripurejatele kinda väitega, et ettevõtte lugu on arvude kõrval sama oluline ja ettevõtte algfaasis ehk isegi tähtsam kui finantsnäitajad.

Damodaran jagab oma lugejad kahte gruppi, kellest ühed on numbripurejad ja teised jutuvestjad, ning tänu sellele hindab ja tõlgendab kumbki rühm andmeid täiesti omamoodi. Just sel põhjusel tekib ettevõtte väärtuse hindamisel tihtipeale palju lahkhelisid, sest arvud annavad meile pealtnäha kindla aluse, millele toetuda. Need on täpsed ja objektiivsed, samal ajal kui lugu võib olla laialivalguv ja ebamäärane. Kuid Damodarani sõnul võib arvudesse sisse hiilida eksimusi ja ebamäärasust rohkem, kui arvata võiks, ja just sel põhjusel on ettevõtte väärtuse hindamisel vajalik analüüsida nii ettevõtte lugu kui ka selle finantsnäitajaid ja mis kõige olulisem – need peavad teineteist toetama.

Just arvude ja loo võrdlus võimaldab ettevõtte investeerimispotentsiaali hinnates päevavalgele tuua kõik kitsaskohad ja lahknevused, mis ainult ühele osale keskendudes võiks kergelt märkamata jääda. Autor annab lugejale suurepärase ja äärmiselt põhjaliku juhendi, kuidas testida ettevõtte loo usaldusväärsust ja võimalikkust.

Oluline nii idu- kui ka küpsete firmade puhul

Just viimane on idufirmade väärtuse hindamise puhul väga oluline oskus, sest alustaval ettevõttel pole ette näidata pikka ajalugu ja üldjuhul ka mitte kasumit ega isegi käivet. Kogu projekt on üles ehitatud ainult plaanidele ja tavaliselt selles ennast eriti tagasi ei hoita ning millegi vähemaga kui kogu maailma vallutamisega ei rahulduta. Inimesed tihtipeale alahindavad, millist mõju lood tegelikult meie otsustusvõimele omavad, ja oskuslikult üles ehitatud lugu võib teinekord ka kõige ratsionaalsema inimese oma uinutavasse kütke mähkida. Siinkohal tulebki appi Damodarani üksikasjalik plaan, kuidas hinnata firmat, mille tegevus on peamiselt ainult paberil ja potentsiaali realiseerumine sõltub paljudest teguritest, mille tark investor arvesse võtab.

Kuigi küpsete firmade hindamine ja analüüsimine tundub olevat selgem ja numbripurejatele nagu jalutuskäik rannal, siis ka siin ei tohiks ettevõtte lugu täiesti tähelepanuta jätta, sest lugudel on kalduvus ajas muutuda ning juba tegutsevad ettevõtted pole muutuste osas sugugi immuunsed. Autor toob raamatus näiteid sellest, kuidas kaua tegutsenud ettevõtte loo muutumine võib firma hoopis teisele kursile suunata ja investorid, kes sellesse piisava tõsidusega ei suhtu, võivad kanda nii kahju kui ka jääda ilma kasumist.

Sunnib mugavustsoonist välja

Nii nagu Damodaran ise kohe raamatu alguses nendib, siis tema eesmärk on see, et pool tema raamatust on lugejale lihtne hoomata ja pool üsna keeruline. Milline pool, see sõltub juba sellest, kas lugeja on jutuvestja või numbripureja. Pean tunnistama, et vähemalt minu puhul pidas see eeldus paika, sest kuulun pigem sellesse gruppi, kelle vasak ajupoolkera töötleb infot teatava viitega, ja seetõttu oli pool raamatut mulle väga lihtne ja loogiline ning teine pool ebamugavam ja tähelepanu nõudvam. Samas sain ma kinnitust sellele, et oma mugavustsoonist välja murdmine on osa heaks investoriks kasvamise teekonnast, sest ainult nii tekib võime näha suuremat pilti koos kõigi liikuvate osadega, mis teineteist ja lõpptulemust mõjutavad ja muudavad.

Raamat „Narratiiv ja numbrid“ on kahtlemata hea abimees kõigile investoritele, kes aktiivselt uusi investeeringuid otsivad, sest olgem ausad, tänapäeva infoküllases maailmas on müra eraldamine vajalikust teabest saanud oskus omaette. Kuid kindlasti on see raamat soovituslik lugemine ka kõigile neile, kel on käsil oma idufirma loomine, sest suurepärane idee võib vajuda kergelt unustuse hõlma puhtalt seetõttu, et asutajad ei suuda oma lugu muuta atraktiivseks kõigile nendele osapooltele, kellest ettevõtte edu tegelikkuses sõltub ehk investoritele, töötajatele ja klientidele. Ja lõpuks sunnib see raamat jutuvestjaid ja numbripurejaid tunnustama vastaspoole argumente ja ehk neid isegi arvesse võtma.