Võrdlesin end printsessiga

Samasse nädalavahetusse, kus Eesti tähistas vabariigi aastapäeva, jäi Rootsi kroonprintsess Victoria tütre Estelle'i seitsmes sünnipäev. Mis siis? Tal on minuga sarnane lugu.

Rootsi kroonprintsess Victoria (vasakult), printsess Estelle ja prints Daniel. Foto: EPA

Kui printsess 2012. aastal sündis, pani Rootsi majandusleht Dagens Industri välja 100 000 Rootsi krooni päris raha, et panna printsessile kingituseks kokku aktsiaportfell. Kord aastas – Estelle'i sünnipäeval, mis on päev enne Eesti sünnipäeva, vaadatakse portfell üle, ostetakse midagi juurde või müüakse ära. Kui minu eesmärk on kindlustada pensionipõlve, siis ajalehe plaan on anda portfell printsessile üle tema 18. sünnipäeval, mil ta saab valida, milliseks heategevaks otstarbeks raha annetada. Vahepeal saavad lehelugejad, nii nagu Äripäevas minu fännid, portfelli kosumisele või kidumisele kaasa elada või koos investeerida. Pean tunnistama, et kui portfelli kasvutempo aastate peale ära jagada, annab printsess mulle silmad ette.