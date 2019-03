Pommuudis pikaajalisele investorile

Tegemist on uudisega, mis tagab investorile rahuliku une ka majanduskriisi kõige sügavamas põhjas ning võimaldab seejuures ka jõukust kasvatada.

Olen oma 17aastase investorikarjääri jooksul korduvalt mõelnud, kuidas hinnata seda, millises majandustsüklis me praegu asume ning milliseid investeeringuid tuleks sellest lähtuvalt teha. Samuti olen püüdnud järgida strateegiat, mis võimaldaks mul oma portfelli pärast võimalikult vähe muretseda ning seda ka olukorras, kus kõik mulle kuuluvad aktsiad on tugevas miinuses. Erilist huvi olen tundnud selle vastu, kuidas teiste turuosaliste emotsioonidest kasu lõigata või kahju vältida. Seejuures on tähtis ka emotsionaalsele „punast värvi“ survele turgudel mitte alluda.