Tahad tootlust? Vaata metsa poole

Mulle on juba mõnda aega silma jäänud, et analüütikud soovitavad osta metsanduskontsernide Stora Enso ja UPM Kymmene aktsiaid.

Metsandussektorit toetab globaalne megatrend. Kuigi digitaliseerumine on vähendanud paberitootmist, kasvab jõudsalt internetikaubandus vajades üha rohkem pakkematerjali.

Stora Enso kohta leidis näiteks analüüsimaja Inderes, et aktsia on liiga madalalt hinnastatud ja praegu oleks soodne ostukoht. Ka Goldman Sachs tõstis äsja Stora Enso soovituse "osta" peale. Äsja tulid Storal ja UPMil mõlemal esimese kvartali tulemused. Mõtlesin, et vaatan, kuidas neil läinud on ja mis on plaanid.