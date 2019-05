Raju aprill tõi 10 000 eurot

Swedbanki aktsionäride koosolek Rootsis. Investor Toomas kasutas sel kuul võimalust Swedbanki aktsia languse ajal raha teenida. Foto: Liis Treimann

Minu portfell kosus aprillis ligi 3,4 protsenti – mis nii viga investeerida! Seepärast – kõtt, languseprohvetid, laske mu rahal veel kasvada.

Mul on hea meel, et ma ei pidanud aastalõpu langusest taastumist ootama aastaid, vaid asi sai korda mõne kuuga. Meenutuseks, minu portfell värises tollal nagu tallesaba ning finantsvarade väärtus kahenes loetud kuudega pea 30 000 euro võrra. Tänaseks on portfell jõudnud 327 000 euro juurde, peaaegu sinnasamma, kust ta oktoobris langusteekonda alustas. Võtsin esimese mai seisuga oma portfelli väärtuse kokku ja sealt oli näha, et kuuga on mu vara kasvanud 10 568 euro võrra ehk 3,4%.