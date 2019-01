Suur aastakokkuvõte: õnn on olla investor Toomas! Veel.

Investor Toomasel õnnestus mullu läbi raskuste oma raha ostujõudu kasvatada. Foto: Anti Veermaa

Kuigi börsidel on vallandunud suuremat sorti närvilisus, pean lõppenud aastale peale vaadates tõdema, et oma portfelli ei vahetaks ma millegi vastu, sest vähe on varaklasse või aktiivselt juhitud fonde, millele oleks põhjust alt üles vaadata.

Mind on vee peal hoidnud õnnestunud aktsiavalik, kontrolli all risk ja mõõdukas hajutamine. Lisada võiks siia ka veel õnnefaktori, aga elu on õpetanud, et ühe aasta õnn on teise aasta õnnetus ja vastupidi, seega turgudel oleme ikka ja ainult ise oma õnne ja õnnetuse sepad. Sestap olen aastatega kaugeleulatuvate järelduste tegemisega ettevaatlikuks muutunud.