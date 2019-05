Facebooki taltsutamine

Facebooki aktsionärina lugesin minagi läbi selle kaasasutaja Chris Hughesi üleskutse Facebook tükeldada.

Facebooki juht Mark Zuckerberg käis reedel vestlemas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Foto: EPA

Üleskutse ilmus läinud neljapäeval ajalehes The New York Times. Facebooki aktsiat see tol päeval suuremat ei liigutanud, kuid minu pani mõtlema. Surve kasvab, et USA tehnoloogiahiidude, sh Facebooki, mõjuvõimu ohjeldada.