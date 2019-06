Ei saa Crowdestate'ist raha välja antud!

Kuigi ühisrahastuse mahud teevad iga kuu uusi rekordeid, siis vähemalt mõne portaali puhul on raha investeerimisega rohkem probleeme.

Investor Toomase konto vaade Crowdestate'is. Foto: Crowdestate/Investor Toomas

Minu pikaaegsed fännid teavad, et ühisrahastuses olen käpa valgeks saanud vaid kahes portaalis: Mintoses ja Crowdestate’is. Läbi suurte raskuste olen nüüdseks suutnud avada konto idufirmade börsiks tituleeritud Funderbeamis ja sellest kadalipust räägin vast mõni aeg hiljem. Praegu on vaja nukrutseda Crowdestate’i portfelli üle, kus raha investeerimine on keerulisemast keerulisem ning viimased 500 eurot ootavad ikka veel investeerimist.