Räägi lapsele rahast!

Foto: Julia-Maria Linna

Tarkusekuu puhul on kõik kohad täis juttu sellest, kui oluline on haridus. Et Eesti koolisüsteemis rahast suurt ei räägita, on suur kuritegu laste suhtes.

Mina käisin koolis nõukaajal, mil rahast, ettevõtlusest ega investeerimisest polnud kombeks kõneleda. Kõige olulisem asi oli koolis häid hindeid saada, siis heale tööle minna ja loota, et sind palgaga üle ei lastaks. Kodus oli rahaga ka väga lihtne: seda kas oli või seda ei olnud.