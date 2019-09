Õllepruulija peab suu minu rahast puhtaks pühkima

Pühaste pruulikoda. Foto: Erakogu

Pruulikojad on ära tabanud huvitava turundusnipi: küsi ühisrahastusest raha ja küll siis kõik räägivad sellest!

Ma otsin alati ühisrahastuses häid võimalusi, nii et kui oli kuulda, et peale Tankerit, Põhjalat ja Õllenauti on nüüd on aeg jõudnud Tartu linnas asuvad Pühaste pruulikoja kätte, siis mõtlesin ka sajalisi tuulutada. Fundwise’i ühisrahastusportaali kaudu soovitakse investoritelt koguda 150 000-500 000 eurot, investori jaoks on minimaalne samm 200 eurot.