Vabariigi vägevaim rahapidu tuleb taas!

Täidan aasta alguses antud lubaduse ja kuulutan välja järjekorras neljanda omanimelise konverentsi: "Investor Toomase konverents 2020" on teie ees!

Investor Toomase konverents tõotab seekord tulla vägevam kui kunagi varem. Foto: Tanel Meos

Kui mõne aasta eest esimese investeerimiskonverentsi korraldasin, ei osanud ma oodata, et sellest kasvab välja vabariigi vägevaim rahapidu. Praktilised teadmised, originaalsed mõtted, põrutavad pommuudised, säravad esinejad, hea huumor, viimase peal korraldus ja võimas emotsioon on need põhjused, miks minu konverentsi osalejate hulk on aasta-aastalt hoogsalt kasvanud.

Tänavu jaanuaris võõrustasin ligemale poolt tuhandet fänni. Et üritus sai tagasisidet andnud osalejatelt lausa 99,4% soovitusindeksi, seadis see mind 2020. aasta programmi loomisel seninägematu väljakutse ette. Kuidas eelmine aasta üle trumbata?

Ei jäänudki üle muud, kui kogu aastate jooksul kogutud osalejate tagasiside rida-realt läbi analüüsida ning seada sihiks 100% soovitusindeks!

Esineb Seppo Saario

Üks nõutumaid nimesid, keda osalejad on aasta-aastalt soovinud kuulata, on üle 60 aasta börsidel tegutsenud Soome investeerimisguru Seppo Saario. Ehkki olen vanameistril mitmel korral üle lahe külaski käinud ja kirjastanud Eestis tema viimase raamatu, ei ole tema Tallinnasse esinema saamine teps mitte lihtne ülesanne. Tänavu ei jätnud ma aga jonni ning suutsin legendi nõusse rääkida.

Soome menukaimat investeerimisraamatute autorit intervjueerib Eesti popimate investeerimisõpikute autor Jaak Roosaare ning mõistagi on kõigil osalejatel võimalik Saariolt just ennast huvitavaid küsimusi küsida. Seda võimalust juba iga päev ei teki.

Investor Toomase konverents • Toimub 1. veebruaril Kultuurikatlas • Esineb ligi 20 oma ala tippu. • Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, ettevõtlusest, idufirmadesse investeerimisest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailmamajanduse hetkeseisust ja paljust muust. • Täpsem info ja päevakava on leitav siit. • Facebookis leiab ürituse kohta infot siit. Allikas: investor Toomas

Kui Seppo Saariost kogenumat ja mitmekülgsemat investorit juba naljalt ei leia, siis kindlasti saab vääriliselt kaetud ka ettevõtluse ja saavutamise pool. Teiste seas rääkisin pehmeks idumaailma legendi Peter Vesterbacka. Soome-rootsi juurtega endine "Angry Birdsi" turundusjuht ja Tallinna-Helsingi tunneli eestvedaja avab laialdase globaalse ärikogemuse najal pööraste saavutuste valemit.

Võimsam elamus

Uudiseid on veelgi. Igal aastal on hulk sõpru pidanud paraku ukse taha jääma, sest paremagi tahtmise puhul pole konverentsikeskuste seinad kummist. Et saal on alati puupüsti täis, olen saanud vahel tögadagi. "Investor Toomas on ahneks läinud ja liiga palju pileteid müünud!" torkas üks osaleja tagasisidelehel.

See on ka põhjus, miks kolisin 2020. aasta konverentsi nii suurele ja hubasele pinnale, kui leida õnnestus: Kultuurikatlasse. Kiirustada tasub sellegipoolest, sest viiendik piletitest on juba läinud nagu naksti.

On ka põhjust, sest lavalaudadel astuvad üles Tallinna börsi suured rahaliigutajad, kogenud varajuhid ja eksperdid. Börsiteemade kõrval tuleb aga juttu ka kinnisvarast, ettevõtlusest, ühisrahastusest ja paljust muust. Eesmärk on, et iga osaleja saaks enda jaoks paika konkreetse plaani ja teadmised: kuidas investeerida võimalikult edukalt 2020. aastal, aga ka edaspidi. Olgu investeerimiseks siis 100, 1000 või 100 000 eurot.

Nii nagu ikka, ei ole olemas paremat kohta, kus näha vanu sõpru ja sõlmida uusi väärt tutvusi. Eelmiste aastate tagasiside näitab, et ühtviisi tasub kohale tulla nii edasijõudnutel kui ka päris alustajatel.

Mida on kirjutatud tagasisidelehtedel?

"Siiras ja hea informatsioon, väga motiveeriv ka algajale investeerimishuvilisele."

"Meeldis huumor ja positiivne õhkkond."

"Toit oli hea ja hinnas sees."

"Ettekanded olid põhjalikud, paneelidest sai palju üksikasjalikku infot."

"Vestlusringid olid haaravad, erinevad vaated, konkreetsed näited, argumenteeritud arvamused, võinuks veel enam olla."

"Aus ja üpris otsekohene ülevaade inimeste poolt, vähe häma."

""Kuhu ja kuidas investeerida 2019. aastal" (arutlusring – toim) oli parem kui mis iganes stand-up-komöödia! Super esinejad!"

"Snäkiviinamarju palun rohkem, otsa sai."

"Ruumi võiks rohkem olla, liiga kilukarbi tunne."

Luban, et kogu tagasiside saab arvesse võetud ja 2020. aasta konverents tuleb kõigi aegade vägevaim. Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette, et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud.

Sestap tasub endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!