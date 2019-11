Hullem kui SEB

Norra kalakasvatustele plaanitavala maksule reageerisid aktsiad juba langusega. Foto: Sergei Krasnoukhov, Scanpix

Reedel sain koleda laksu oma Norra lõhetootjasse tehtud investeeringult – Lerøy Seafoodi aktsia kukkus Oslo börsil peaaegu 15%. Seda on mitme protsendi võrra rohkem kui reedel rahapesuskandaali langenud SEB aktsia viimase kauplemispäeva langus.

Languse põhjus? Kolmanda kvartali tulemused olid kehvad. Lisaks andis langusele hoogu uudis, et USA justiitsministeerium hakkab – nii nagu Euroopa Liidu konkurentsiametnikud juba varem – uurima Norra lõhekasvatajate hinnakartelli kahtlust. Lerøy kinnitas reedel, et on saanud USAst uurimisega seoses infonõude nii nagu ka teised suured lõhetootjad Mowi, Salmar ja Grieg Seafood.