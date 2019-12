Säh sulle! Mintoses realiseeruski risk

Üks kõige raskemini mõõdetavaid riske ühisrahastuses on regulatiivne risk, mille sisu on lihtne – üks riik ütleb: "Sa koorid mu rahva pealt ebaõiglaselt palju raha, vitsa sulle!" Ja läinud mu tootlus ongi!

Nimest hoolimata on IuteCrediti puhas Eesti asi, mille taga on Eesti mehed. Pildil IuteCrediti juht Tarmo Sild, keda börsirahvas teab pigem kinnisvarafirma Arco Vara juhina. Foto: Liis Treimann

Ühelt poolt on lihtne ja arusaadav, et iga riik võib oma seaduseid vastavalt soovile muuta ja neid ka rakendada. Küll aga tähendab see investorile, kes ühisrahastusportfellis kõigi esindatud riikide seadusandluse ja poliitilise kliimaga realistlikult kursis ei saa olla, võimalikke üllatusi, mis olulise osa portfellist küsimärgi alla võivad seada.