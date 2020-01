Dividend Teslat õuele ei too, küll aga...

Ainult dividendi korjates rikkaks ei saa ning vabadust ja rahulolutunnet pakkuva kontojäägi omamiseks tuleb taga ajada kapitalikasvu, näitab nii kiirelt rahakaks saanud praktikute, aga ka minu kogemus.

Idufirmad võivad pakkuda kiiret kasvu, aga ka suuremat riski. Foto: Reuters/Scanpix

Väidet enda portfelli kontekstis testides selgub, et ainuüksi eelmise aasta 16,32protsendilise tootluse aitasid mul saavutada kasvu-, mitte dividendiettevõtted. Minu portfelli struktuuri vaadates ei saanukski see teisiti olla, sest rohkem kui 5protsendilist dividenditootlust pakkuvaid väärtpabereid on minu koguvaradest vaid umbes viiendik. Nende hulka kuuluvad Altria (dividenditootlus 6,71%), Danske Bank (7,85%), Equinor (5,06%), Tallink (5,3%), Tallinna Sadam (6,77%), EfTEN (5,31%) ja Baltic Horizon Fund (6%). Tõele au andes olgu mainitud, et Altria dividendist tasun 30 protsenti maksudeks.