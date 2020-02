Tanel Padar ja Kristi Saare paigutasid Eesti aktsiatesse sama suure summa

Uurisin minagi värskelt ilmunud Tallinna börsiinvestorite TOPi ning lisaks nuhkisin veel huviga nii mitmegi esimesest sajast välja jäänud, kuid eestlastele tuntud inimeste aktsiaportfellides.

Muidugi polnud mulle üllatuseks, et minu pisike ligi 39 304eurone Eesti aktsiate ports esikümne miljonäride hulka ei maandunud, kuid sellises suurusjärgus portfelliga olen kõigi kokku 36 000 investori seas tublil 1669. kohal. Sel aastal oli börsimiljonäre ehk investoreid, kelle Eesti aktsiate portfelli väärtus on üle 1 miljoni, tavainvestorite hulgas kokku 69. Aastaga on juurde tulnud kokku 11 miljonäri.