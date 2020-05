Otsisin kriisikindlaid ettevõtteid Funderbeamist

Taani ettevõte GRIM püüab vähendada toiduraiskamist ning erinevalt poelettidele jõudvatest sirgetest kurkidest müüb ja toimetab otse klientideni ka köögiviljade ilunormile mittevastavaid kõveramaid kurke, sest nendegi kasvatamiseks on kulunud omajagu vett ja energiat. Investorite vara on ettevõttesse investeerimisel vähem kui kuu ajaga mitmekordistunud. Foto: Valery Matytsin /TASS / Scanpix

Kui hiljuti avastasin Tallinna börsilt kaks kriisikindlat ettevõtet, siis nüüd piilusin korra Funderbeami järelturule. Tundub, et väikeste kasvuettevõtete portfelli lisamine pole paha mõte, sest parim neist on aasta algusega võrreldes kasvanud üle 200%.

“Aga Toomas, pea nüüd korra hobuseid!” Täpselt nii kordan ma endale iga kord, kui Funderbeami järelturul ringi uitama satun. Pole midagi parata, kuid võrreldes börsidega on Funderbeamis kauplemismahtu kasinalt. Aasta algusest alates on osalusi kaubeldud umbes 1,2 miljoni euro jagu, mis Baltikumi börsidel on kokkuvõtvalt nii ühe päeva käive. Vähese likviidsuse tõttu tehakse palju suure hinnavahega tehinguid ja see omakorda tähendab, et paberil võib kasum ilus olla, kuid realiseerida seda alati ei õnnestu.