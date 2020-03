Funderbeamis jätkub suurmüük

Ühisrahastusplatvormil Funderbeam on börsivärinate ajal idufirmadega kauplemine hoogu läinud.

LaMuu jäätis Foto: Liis Treimann

„Ei mäleta, et oleks nii aktiivset päeva ammu olnud. Lausa 169 tehingut tehti,“ ütles investor Ivar Mägi. Eilse päeva kogukäive oli 17 408 eurot.

„Oluline on see, et suuri plokke polnud ja kaubeldi igal pool kus vähegi võimalik,“ võttis toimunut jälginud Mägi kokku. Ta lisas, et käive oleks võinud veelgi suurem olla, aga ca 15 tokenit on jätkuvalt kinni pärast seda, kui Funderbeam Singapuri kolis ning veel kauplemist avada ei suutnud.