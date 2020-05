Tulus aktsia minu nina all, aga näe, ei märganud...

Koroonakriis turgudel on möödumas, maailma suurimad börsiindeksid taastuvad ning käestlastud ostukohtadest kokkuvõtteid tehes avastasin, et magasin maha kuuma vihje otse oma nina all.

Meediasektorist leiab nii mõnegi lootustandva aktsia. Foto: Reuters/Scanpix

Nagu ütleb Peter Lynch oma raamatus „Üks samm Wall Streetist ees“, siis head investeerimisvihjed ei ole kunagi analüütikute huviorbiidis, vaid parimad neist puutuvad sinuga igapäevase elu raames kokku. Nii ka koroonakriisi ajal