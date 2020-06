Koroonakriisi uus sport: kes osavamalt investoritelt raha koorida oskab

Ühisrahastusportaalide kerkivad tasud heameelt ei tee. Foto: Anti Veermaa

Pagan sind võtaks, Tuleva! Sa tulid, hakkasid rääkima pensionifondide kõrgetest valitsemistasudest, ja minu peas on madalate teenustasude jutt nii sügavale juurdunud, et isegi iga uus teenustasukene mõnes ühisrahastusportaalis tekitab esmalt suurt viha, seejärel nördimust ja viimaks nõutust.

Vihane olen ma seetõttu, et seni on ühisrahastusportaalid kui ühest suust rääkinud, et tegu on tõsiste innovaatoritega, kes viivad investeerimise massidesse. Kui aga kasutajad on endale võidetud, siis esimese turuvirvenduse korral kukuvad portaalidel püksid jalast ja me näeme, kes alasti ujunud on ehk kellel kasutajatelt rohkem raha tarvis.