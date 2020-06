Mintose laenukontorid teevad investoritele liiga

Praegu tundub, et üritatakse investorilt võimalikult madala intressiga raha välja pigistada ja kõrgema intressiga raha kaasamine on vaid ajutiselt rõõmu tekitav. Esimesel võimalusel tõmmatakse investoritelt sellised laenud käest ära. Foto: AP/Scanpix

Veidi kummaline on jälgida, et kui vahepeal oled portfelli saanud korjata kõrgema intressiga laene, siis nende tagasiostu sagedus kipub suurenema kohe, kui esmaselt turult madalama intressiga raha kaasata saab. See ei saa ju olla kokkusattumus?

Ühisrahastus on kiirelt kohanev valdkond - kui muutub turuolukord, siis reageerivad sellele kõik osapooled, nii investorid, laenukontorid kui vahendusportaalid. Peamiselt väljendub see intressimäärade liikumises - kui rahapakkumist on rohkem ja laenukontoritel raha vähem vaja, siis intressid langevad ja vastupidi. Igatepidi nähtamatu käe teooriaga kooskõlas olevad trendid. Samas ei saa eitada, et laenukontorite trikitamine intressimääradega ajab harja kohati punaseks.