Tagasi 19.07.25, 06:51 Tartumaal tuvastati sigade Aafrika katk üle 6000 seaga farmis Sigade Aafrika katku nakatumine tuvastati Kastre vallas, Kisla seafarmis, kus kasvatab sigu Vasula Farm.

Seakatk tuvastati eile ja liikumine farmi piirkonnas on piiratud.

Foto: Liis Treimann

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) teatas, et seafarmile on seatud kitsendused. Farmist ei tohi sigu välja ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine. “Palume ettevõtte osas mõistmist ja ametile töörahu taudi kolde likvideerimiskohas,” teatas amet.