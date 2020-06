Süsimust kvartal võib pakkuda ostukohta

H&M võib pakkuda head ostukohta Foto: Reuters/Scanpix

Juhtusin mõni aeg tagasi lugema, et kui tahta portfelli Euroopa suuruselt teise rõivatootja H&Mi aktsiat, oleks soodne ostukoht teine kvartal.

Sest juba aprillis hoiatas H&M, et see saab olema ettevõtte jaoks viimaste kümnendite kui mitte kõigi aegade hullem. Parimad ostukohad on ikka halbadel aegadel, kui on lootust kriisist tugevamana välja tulla.