Mu raha on mu poole teel! Vist.

Sellised keerutamised – et raha justkui kuskil on, aga tegelikult ei ole ka – mulle ei meeldi. Foto: Liis Treimann

Laenuandmise äris on kõige hirmsam sõna muidugi pankrot. See on tavaliselt väga lõpliku sisuga ja viitab, et kuskilt enam ühtki senti tagasi tulemas ei ole. See kipub olema ka just see sõna, mida ühisrahastusportaalid kõik ühtmoodi vältida üritavad.

Selle asemel et ausalt kirja panna, et nüüd on seis selline, et enam vist eriti midagi oodata ega loota ei ole, mängitakse peent sõnamängu, jättes mulje, et tegelikult ju ei ole asi nii hull ja raha kuskil laenuandja ja sinu vahel on justkui olema.