Otsustasin panustada turumullile ja suurimale lollile: ostsin Teslat!

Äripäeva peadirektoril Igor Rõtovil on juba kord õnnestunud leida "suurim loll", kes temalt veebruaris Tesla aktsiad turu tipus ära ostis. Otsustasin Teslaga spekuleerida ja ootan, et ka minul sama õnnestuks. Foto: Raul Mee

Tahtsin ka mina oma vuntsi vahuseks saada, kui tsiteerida klassikuid, ja kõrges eas veidi mängurõõmu tunda – ostsin kultuslikku Tesla aktsiat lootuses tulevikus leida veel suurem loll, kes selle hiljem kallimalt ära ostaks.

Jah, ma tean, mida ma olen rääkinud. Olen väärtusinvestor ja teen enne investeerimisotsust fundamentaalanalüüsi. Kuid, juba indeksfondide isa John Bogle on öelnud, et investor võiks maksimaalselt 5% oma portfellist panna spekuleerimise peale, et rahuldada ära oma põnevusiha ja mitte keerata inimloomuse vigurite tõttu untsu oma pikaajalisi häid investeeringuid.