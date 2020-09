Investoritel on oodata lähikuudel suurt turbulentsi

Demokraatide kandidaadi Joe Bideni (pildil) võitu USA presidendivalimistel kauplejad enam ei usu ja üldse peetakse lähenevaid valimisi börsile palju suuremat kõikumist toovaks, kui see oli eelmiste ja üleeelmiste valimiste ajal. Foto: Reuters/Scanpix

Börsikauplejad valmistuvad selleks, et nii eelnevalt kui ka järgnevalt 3. novembril toimuvatele USA presidendivalimistele on oodata äärmuslikke hinnaliikumisi börsidel, kirjutab Financial Times.

Volatiilsusindeksi VIX-futuurilepingud peegeldavad seda, et oktoobris ja novembris saab volatiilsus olema eriti kõrgel tasemel ja vaatamata USA aktsiaturu hiljutisele võimsale tõusule, on demokraatide ja vabariiklaste üha võitluslikum retoorika ja poliitiliste rahutuste võimalus närimas investorite närve.