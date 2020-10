Kui kiratsev aktsia rikub tuju, on aeg leida uus ja parem

Hakkan portfelli rohelisemaks muutma! Nördimusest olen juba näost niigi roheline, sest patuaktsia veab mu portfelli miinusesse.

Paistab, et patud karistatakse börsil rasvase miinusega ja maailm hakkab tõesti puhtamaks ja paremaks muutuma. Vaadates sigaretitootja Altria närutamist 36% allpool ostuhinda, tekkis plaan asendada paheline suitsufirma hoopis millegi loodus- ja tervisesõbralikumaga.

Eks mu viimane ost Teslagi on märk sellest, hakkan portfellis pisut rohelisemaks muutuma, samas teadlikke keskkonnasõbralikke investeeringuid ma veel teinud ei ole, kuigi tunnen rohelise trendi järjest suuremat mõju. Kindlasti on selle trendiga kasulik kaasa minna nii tervise, südamerahu kui ka raha mõttes, sest nii valitsused kui ka suured fondid on asunud trendile hoogu andma.