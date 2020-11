Buffett nägi ostukohta

Investeerimisguru Wareren Buffett paistis kolmandas kvartalis silma mitme huvitava otsuse poolest. Foto: Reuters/Scanpix

Laupäeval avaldas Warren Buffetti Berkshire Hathaway kolmanda kvartali tulemused, milles mulle torkas silma rekordiline oma aktsiate tagasiostmine.

See hakkas silma, sest olles Buffetti tegemisi läbi aastate jälginud ja omades portfellis Berkshire Hathaway aktsiat, tean, et vanameister on alati eelistanud pigem aktiivse investeerimistegevusega aktsionäride vara kasvatada. Võimalust heaks suurtehinguks pole aga leitud juba aastaid.