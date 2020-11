Mintose portfelli hindeks 10 saada on peaaegu võimatu

Minu portfelli laenudest pole ükski saanud skoori 10, ega ka 9. Kõik mu laenud on saanud hindeks kas 6, 7 või 8. Foto: Ekraanitõmmis

Mintos pani laenukontorid numbriliselt ritta, välja visati vana tähtede ja plusside-miinustega reitingusüsteem ning varasemad B- ja C+ laenukontorid hinnati uue mudeli järgi skaalal 1–10. Kui vanem olid A-laenukontorid kõige paremad, siis nüüd on parimateks kontorid, mis saavad hinnanguks 8–10.

Esmapilgul on raske hinnata, miks numbrid paremad on kui tähed, aga ilmselt on skaala 1–10 lihtsamini haaratav. Nüüdsest on eraldi välja toodud ka erinevate alamkategooriate skoorid ja see ilmselt suurim põhjus – kui 5, 7, 8, 8 puhul on arusaadav, miks keskmine tuleb 7, siis A ja B keskmiseks B+ saades läheks ka mul pea sassi.