Äkki tegin tõesti vea, et Teslat reedel maha ei müünud

Kui suur on aktsia kukkumisoht praegu, esimesel S&P 500 indeksiga liitumise päeval? Foto: AFP / Scanpix

Reedel, mil teadupärast kukkus S&P 500 indeksit järgivatel fondidel tähtaeg osta piisaval hulgal Tesla aktsiaid, jõllitasin mina kohe pärast turu avanemist arvutiekraani ja pidasin plaani kõigi aegade tippu jõudnud Tesla aktsiast 100protsendine kasum välja võtta.

Mis just nüüd? Kui alustada algusest, siis 8. septembril ostsin ülehinnatud Tesla aktsiat, soovides spekuleerida ja selle hiljem kallimalt maha müüa. Tesla oli minu septembris toimunud ostu päeval saanud just halva uudise, et S&P 500 indeksisse ta ei saa, nagu investorid olid oodanud. Ometi oli Tesla saanud neli järjestikust kvartalikasumit, mis oli peale ettevõtte turuväärtuse mahtumist USA 500 suurima ettevõtte hulka üks olulisemaid tingimusi.