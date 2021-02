Ebareaalne aktsia hind ja turuorderi valud

Uurisin kahte Tallinna börsiga seotud juhtumit, et lugejatele vastata. Ühel juhul ei saanud klient aktsiaid limiithinnaga osta ning tema order hoopis tühistati panga meelest ebareaalse hinna tõttu. Teine probleem on see, et turuorderiga ei saa aktsiatest kiirelt väljuda.

Esimene juhtum tundus väga kummaline. Uurisin asja veidi lähemalt. Teisipäeva hommikul oli investor sisestanud ostuorderi, et soetada oma portfelli Londoni börsil Scancelli aktsiat, mis maksis ca 20 Suurbritannia naela. Soov oli osta 500 aktsiat limiithinnaga 20 naela ning kehtivusega kuni päeva lõpuni. Peatselt aga nägi investor üllatuseks, et order oli tühistatud ning põhjenduseks oli pandud: ebareaalne hind.